Waldemar Kita a évoqué la formation des joueurs de football. Le président du FC Nante veut une formation d’un meilleur niveau au sujet du mental et de l’état d’esprit.

« Il doit y avoir un aspect individuel et un autre collectif. On doit former des joueurs. On ne forme plus un ailier droit, gauche, un avant-centre, un n° 10… Il n’y a d’ailleurs plus de n° 10 nulle part. Pourtant, j’en demande un depuis des années… Si la France possède la meilleure formation du monde, elle est trop dans le football et pas assez dans le mental. Le FCN est le reflet de la France. C’est une observation, pas un reproche. Je suis davantage pour la formation d’individus que pour la formation d’une équipe », a lâché le président du FC Nantes dans Ouest-France.

Avant d’ajouter : « On forme un individu pour créer un collectif. On doit apporter les automatismes nécessaires à un joueur pour qu’il évolue à un poste bien précis, tel un robot, si je caricature. Ensuite, il revient aux entraîneurs de former un collectif de valeur. Un joueur polyvalent ne peut que dépanner. Je comprends les formateurs doivent jongler pour former des équipes le dimanche. Mais quand on forme un professionnel, on ne jongle pas. On le prépare à intégrer un groupe pro. Aujourd’hui, Christian Gourcuff estime qu’à partir d’un moment où un jeune intègre le groupe pro, il doit prendre ses responsabilités en termes mental, d’hygiène et d’exigence. »