Tous les deux prétendants à une place de titulaire ce week-end, les Nantais Rémy Descamps et Alban Lafont sont prêts à « se donner à fond », peu importe la décision d’Antoine Kombouaré.

De passage en conférence de presse ce mardi, alors que le FC Nantes prépare sa finale de Coupe de France contre Nice samedi prochain (21h), le jeune Rémy Descamps a assuré être prêt à 100% en cas de titularisation au Stade de France. « On ne sait pas encore. Le coach ne nous a rien dit, on verra bien en fin de semaine. Je me prépare comme si j’allais jouer. Lors des matches précédents en Coupe de France, on ne savait pas non plus jusqu’au dernier moment lequel de nous deux allait jouer. Le choix s’est à chaque fois porté sur moi, on verra pour la finale. C’est un grand rendez-vous pour le club. Il y a une grande attente car il y a un trophée au bout. On se prépare et on sera prêts. »

Même son de cloche du côté de son concurrent dans les buts des Canaris, Alban Lafont. « On va bien préparer cette finale face à un très bel adversaire. On sait que ça va être un match très compliqué mais tout peut arriver. On va jouer notre carte à fond. Ce n’est pas compliqué de ne pas encore savoir qui va jouer. Quoi qu’il arrive, je serai derrière l’équipe. Non, ce ne serait pas dur pour moi de ne pas jouer car je respecte les choix du coach. Je suis capitaine en Championnat, c’est mon rôle. Titulaire ou remplaçant, je vais me donner à fond. »