Quelques temps après le match nul du FC Nantes contre Metz ce dimanche soir lors de la 11ème journée de Ligue 1, Sébastien Corchia s’est déjà reconcentré sur les rencontres à venir et plus particulièrement celle face à Lens de ce mercredi.

« Le sentiment est un peu partagé» a-t-il attaqué lors d’un entretien accordé à Ouest France avant de détailler ses propos. «On est contents de la prestation. On a fait beaucoup de courses et on les a mis en difficulté. Mais à l’arrivée, il n’y a pas les trois points et c’est vraiment dommage au regard du contenu du match. Maintenant, on a un match à Lens, qui arrive dès mercredi. Il va falloir faire un bon match et gagner pour bonifier ce point-là. Il faut se servir de ce que l’on a fait pour avancer et enchaîner sur une bonne série. »

Pour l’heure, le FC Nantes se positionne à la 14ème place du classement du championnat français avec 12 points juste derrière Brest (15 points) et devant Nîmes (11 points).