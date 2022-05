Vainqueur de la Coupe de France face à Nice 1-0, le coach du FC Nantes a évoqué son avenir. Sous contrat jusqu’en 2023, l’ancien du PSG a expliqué que son avenir était encore bien incertain.

« Je ne sais pas, c’est encore indécis. On aura le temps de parler de tout ça. On peut avoir des problèmes de relation avec la direction, et moi aussi j’en ai. La relation quotidienne avec le président n’est pas facile. Dès fois, il y a des gueulantes qu’on pousse, et des fois des silences qu’on impose. Le plus important, quand on porte les couleurs du FC Nantes, c’est de vouloir les porter le plus haut possible. Et le public a compris ça », a déclaré Kombouaré devant la presse.