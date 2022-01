Avec 7 joueurs partis pour la CAN 2022, le FC Metz vient de se renforcer avec la signature du défenseur central et ancien du Stade Rennais Jean-Armel Kana-Biyik.

C’est officiel pour le défenseur central de 32 ans et ancien international camerounais Jean-Armel Kana-Biyik qui retrouve la Ligue 1. Ancien du Stade Rennais, il vient pour apporter toute son expérience à une équipe qui lutte toujours pour son maintien en Ligue 1. Il n’a plus joué de match officiel depuis janvier 2021, c’était sous le maillot du Gaziantep FK (D1 Turque) avec qui il a rompu son contrat en septembre dernier. L’international camerounais portera le numéro 27 et signe pour les 6 prochains mois.