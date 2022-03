L’entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernandez, a déclaré que pas un seul joueur n’a dit non au club depuis qu’il a été nommé entraîneur, après avoir été interrogé sur une récente rencontre avec Erling Haaland.

L’attaquant du Borussia Dortmund, Erling Haaland, aurait rencontré Xavi mardi dernier à Munich, pendant qu’il se remet d’une blessure qui l’a tenu éloigné des terrains depuis janvier. Xavi n’a ni confirmé ni démenti la rencontre. « C’est une confirmation [de la rencontre] ou une question ? ». Xavi a ri lors d’une conférence de presse mercredi lorsqu’on lui a demandé quel sentiment avait-il eu de Haaland sur sa volonté de venir au Camp Nou. « Écoutez, c’est toujours un bon moment pour signer à Barcelone. Pour moi, c’est le meilleur club du monde. Et, honnêtement, pas un seul joueur n’a dit non à Barcelone depuis que je suis ici [en tant qu’entraîneur]. »

Interrogé sur la manière dont il convainc les joueurs de signer, Xavi a ajouté : « Vous leur expliquez comment nous jouons et comment nous nous entraînons. Vous leur dites qu’ici ils toucheront le ballon 40 fois par match au lieu de 20. J’essaie de leur faire connaître le club et de leur dire à quel point la ville est merveilleuse. Je leur transmets que c’est une opportunité en or pour n’importe quel joueur et que le style de jeu fera d’eux de meilleurs joueurs ». Xavi s’exprimait avant le match aller des huitièmes de finale de l’Europa League du Barca contre Galatasaray, jeudi au Camp Nou.