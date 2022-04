Jeudi soir, le FC Barcelone a été tenu en échec, 1-1, sur la pelouse de Eintracht Francfort, en quart de finale aller de la Ligue Europa. À l’issue de la rencontre Ter Stegen, gardien catalan, était particulièrement déçu.

Le FC Barcelone peut avoir des regrets. Le club catalan a été accroché, 1-1, par Eintracht Francfort en quart de finale aller de la Ligue Europa. Quelques minutes après la rencontre, Marc-André ter Stegen, était déçu par la résultat: « On savait ce qui nous attendait ici. Nous avons encaissé le premier but et heureusement, nous revenons ensuite à égalité. Mais nous pouvions et nous devions faire mieux. Après, 1-1 cela reste bien », a assuré le portier allemand, sans filtre, en zone mixte.