Dani Alves, sans contrat depuis son départ de Sao Paulo a signé un contrat jusqu’à la fin de saison avec le FC Barcelone où il retrouvera Xavi, devenu entraineur de k’équipe première après le licenciement de Ronald Koeman. Si le brésilien a signé un contrat jusqu’à la fin de saison, il pourra jouer qu’à partir du mois de janvier.

Présent sur la chaîne de télévision du Barça, Dani Alves s’est d’ores et déjà engagé à tout donner pour sortir son club de cœur de ce marasme et les mots choisis par le principal intéressé sont forts : «j’ai travaillé si dur toute ma vie et maintenant je suis ici pour aider Barcelone à grandir. C’est un défi incroyable et cela me fascine. Se battre et défendre ce maillot… Quand je porte ce maillot, je me sens comme un super-héros. (…) Je vais essayer de sauver le Barça que nous aimons tous tant. Il n’y a pas de marge d’erreur. Plus de 50 % de ma mentalité de gagnant a été générée lors de mon passage ici. J’ai toujours une maison ici et une partie de ma famille vit ici. C’était inévitable que je revienne», a ainsi déclaré l’homme aux six titres de Liga et aux trois Ligues des champions avec le FC Barcelone. Après avoir passé sa visite médicale ce lundi, Dani Alves sera présenté au public au Camp Nou ce mercredi à 14 heures. Pour le plus grand bonheur des culés.