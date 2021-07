La concurrence se joue de partout… Et même en dehors des terrains ! Cette fois-ci, c’est sur les réseaux sociaux que Lionel Messi a battu son meilleur ennemi.

L’Argentin du FC Barcelone a posté une photo sur Instagram qui a récolté plus de 21 millions de « j’aimes », lors de son sacre à la Copa America. Un score qui bat le record jusque là détenu par Cristiano Ronaldo avec plus de 19 millions de « j’aimes ». Grâce à cet engouement sur son compte Instagram, Lionel Messi devient le sportif ayant le plus récolté de « j’aimes » sur une seule publication Instagram.

« Quelle douce folie!!!! C’est incroyable, merci mon Dieu!!! Nous sommes les champions… la pu… de ta mère. On y va m…Allez l’Argentine » avait écrit Lionel Messi sur cette fameuse publication.