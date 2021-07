Du côté des femmes, la Française Ysaora Thibus, vice-championne du monde 2018 et dernière représentante tricolore dans l’épreuve du fleuret dames des Jeux olympiques 2020, a été éliminée cette nuit en 8e de finale par la Russe concourant sous pavillon neutre Larisa Korobeynikova.

Thibus s’est inclinée 15 à 12. « C’est quelqu’un que j’ai l’habitude de rencontrer, elle m’a posé les mêmes problèmes que d’habitude, c’est-à-dire qu’elle a mis beaucoup de pression et j’ai subi ça sur ce match-là », a déclaré la Française. « Je n’ai pas réussi à installer mon jeu et je suis restée un peu dans le sien, j’ai pas su casser le rythme et faire ce que je sais faire ».

Ysaora Thibus, 29 ans, va maintenant concourir jeudi prochain pour la compétition par équipes avec Pauline Ranvier et Anita Blaze, éliminées quant à elles dès le premier tour dimanche.

Chez les hommes, l’épéiste français Yannick Borel, champion du monde 2018, a été éliminé dès son entrée en lice dans le tournoi olympique d’escrime, ce dimanche à Chiba, tandis que ses compatriotes Romain Cannone et Alexandre Bardenet se sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Le Guadeloupéen s’est incliné face à un jeune Égyptien, Mohammed Elsayed, 18 ans, qui a l’a battu 15 touches à 11.