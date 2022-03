À la recherche d’une superstar cet été, le FC Barcelone pisterait notamment les phénomènes Erling Haaland et Kylian Mbappé.

Totalement relancé cette saison sur le plan sportif, le FC Barcelone a bien l’intention de frapper un grand coup cet été durant le mercato. D’après les récentes rumeurs venues d’Espagne, le Barça songerait ainsi à concurrencer le Real Madrid sur le dossier Kylian Mbappé. Interrogé à ce sujet dans les colonnes du Mundo Deportivo, le président Joan Laporta a laissé planer le suspense. « Chacun ici est libre d’envoyer des messages et des proclamations et nous savons que cela fait partie du monde du football, que les grands clubs sont intéressés par les grands joueurs. Mais je ne vais pas parler des joueurs, et vous devez me permettre de ne pas le faire, parce que si je le fais, la seule chose que je peux faire est de nuire aux intérêts de notre club. Si nous parlions d’un joueur et que nous avions l’intention de le signer, nous augmenterions le prix. Ni avec ce joueur, ni avec d’autres, je ne veux faire de commentaires sur des questions car cela nuirait aux intérêts du club. Le secrétariat technique et la direction sportive travaillent à l’amélioration de notre équipe, qui est de mieux en mieux, et nous sommes de plus en plus satisfaits. Je veux qu’il soit bien compris que nous donnons la priorité à l’équipe avant tout, une équipe qui se renforce dans chacune de ses lignes, et ce à quoi nous ne participons pas, c’est la promotion des joueurs ou la recherche de joueurs qui sont plus que l’équipe. Ce que nous voulons renforcer, c’est l’équipe que nous avons qui joue sur la base d’un véritable système du Barça. Le club pense que c’est ce dont l’équipe de football a besoin, ce style authentique qui pour moi est la clé de tout et c’est ce que nous devons faire, une équipe qui peut jouer ce système avec des joueurs très talentueux. »

Le patron du FC Barcelone en a également profité pour évoquer la piste Erling Haaland, qui semble incompatible avec les finances du club catalan. « J’insiste, je ne parlerai pas d’acteurs spécifiques mais je peux vous dire que nous ne ferons aucune opération qui mette l’institution en danger. C’est une maxime que nous suivons depuis que nous sommes redevenus présidents, cela nous est arrivé dans différentes circonstances et nous allons continuer avec cette philosophie et ce critère, ne pas mettre l’institution en danger avec des opérations que, même si nous étions déjà en bonne santé, nous ne ferions pas. »