Ce dimanche, le Real Madrid défiait le Milan AC pour un match amical et les deux équipes se sont séparées sur un match nul et vierge. Une rencontre avec pas mal d’intensité et un nouveau gardien milanais déjà prêt pour la saison en Italie. En effet, Mike Maignan recruté au LOSC a sorti un penalty de Gareth Bale à la 41e minute de jeu pour sauver ses nouveaux partenaires. Avec ce match nul 0-0, le Real Madrid et l’AC Milan ont pu se tester et définir leurs axes de progressions.