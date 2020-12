Si Lille a assuré sa qualification hier soir en seizièmes de finale de l’Europa League, les Dogues se sont tirés une balle dans le pied avec une défaite 3 buts à 2 sur la pelouse du Celtic Glasgow. Les nordistes terminent deuxième de leur groupe et devront logiquement affronter une grosse équipe au tour suivant.

Lundi à partir de 13 heures, les joueurs de Christophe Galtier connaîtront leur sort pour la suite de la compétition. Deuxième de la poule derrière le Milan AC, ils affronteront donc une équipe reversée de Ligue des Champions (Manchester United, Shakhtar Donetsk, Club Bruges ou encore l’Ajax Amsterdam) ou bien une formation qui a terminé en tête de son groupe et pour ainsi dire, il y a vraiment du lourd.

Parmi les potentiels adversaires du LOSC, on retrouve le Napoli, la Roma, Hoffenheim, le Bayer Leverkusen, Tottenham, Arsenal, Villarreal, Leicester City, le PSV Eindhoven ou encore les Rangers. Autre tirage possible et un peu plus jouable sur le papier, les Croates du Dinamo Zagreb qui ont terminé en tête du groupe K. Notons que Lille ne pourra pas tomber sur le Milan AC en seizième de finale. Une étape qui s’annonce plus que jamais relevée pour la bande à Galtier…