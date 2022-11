Qualifiés en seizièmes de finale de Ligue Europa, l’AS Monaco, le FC Nantes et le Stade Rennais pourraient s’offrir des affiches de gala avec la Juventus Turin ou encore le FC Barcelone.

Deuxièmes de leur groupe respectif en Ligue Europa, Nantes, Rennes et Monaco devront passer par des seizièmes de finale particulièrement prometteurs. Ils y retrouveront les troisièmes des phases de poules en Ligue des Champions. Le FC Barcelone, la Juventus Turin ou l’Ajax Amsterdam pourrait se dresser devant nos écuries françaises. Des affiches de gala qui devraient faire rêver leurs supporters mais qui pourraient bien signer la fin de leur campagne européenne.

Les adversaires potentiels du FC Nantes, Stade Rennais et de l’AS Monaco : Ajax Amsterdam, Bayer Leverkusen, FC Barcelone, Sporting Portugal, RB Salzburg, Shakhtar Donetsk, Séville FC, Juventus Turin.

Les tirages les plus difficiles sur le papier : FC Barcelone, Juventus Turin, Ajax Amsterdam.

Les tirages les plus cléments sur le papier : Bayer Leverkusen, RB Salzburg, Shakhtar Donetsk.

Faites vos jeux, les tirages au sort des seizièmes de finale, aussi appelé barrages, se déroulent ce lundi dès 13h en direct de Nyon en Suisse.