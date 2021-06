Malgré les bons matchs de préparation de l’équipe de France, Sagnol se méfie des Allemands, premiers adversaires des Bleus dans cet Euro 2020.

Dans moins d’une semaine, l’équipe de France affrontera l’Allemagne (mardi, à 21h) sur la pelouse de l’Allianz Arena pour son premier match de l’Euro 2020. Champions du monde en titre, les Bleus font office de grands favoris de la compétition mais l’ancien Bavarois Willy Sagnol prédit un match compliqué face aux Allemands. Invité sur le plateau de L’Equipe du soir, il en a profité pour donner quelques conseils à Didier Deschamps sur le style de jeu de la Mannschaft.

« Les feux sont au vert. Mais il va y avoir une adversité bien différente face aux Allemands. C’est une équipe qui aime aussi avoir le ballon. Ça va changer du pays de Galles et de la Bulgarie qui n’en voulaient pas. La France va avoir affaire à une équipe qui joue beaucoup sur la transition. Il va falloir faire des efforts défensifs plus poussés. La France n’a pas été mise à l’épreuve dans ce registre sur ses deux matchs de préparation, a souligné l’ancien latéral droit du Bayern Munich dans L’Equipe. Il faudra vite être dedans à Munich. La clé face à l’Allemagne va résider dans la capacité à récupérer les ballons rapidement et collectivement pour que nos attaquants en profitent vite. »