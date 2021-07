Roberto Mancini, le sélectionneur de la Nazionale est revenu sur ce titre de champion d’Europe décroché hier face à l’Angleterre au terme de la séance des tirs aux buts.

Le sélectionneur italien, Roberto Mancini, était aux anges après le sacre des siens, dans des propos retranscrits sur le site de l’UEFA. « Les joueurs ont été forts. On a pris un but tout de suite, on a été en difficulté. Ensuite, nous avons dominé cette partie. Je ne sais quoi dire. Les joueurs ont sorti une réaction merveilleuse. Nous avons gagné et nous avons bien joué. Nous sommes vraiment heureux de cela. »