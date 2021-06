Au lendemain de l’élimination surprise de l’Equipe de France en huitièmes de finale de l’Euro 2020, c’est la soupe à la grimace. Pointé du doigt pour ses choix, Didier Deschamps voit déjà la menace d’un départ planer au-dessus de sa tête.

Si cette question ne se posait pas une seule seconde hier au début du match face aux Suisses, aujourd’hui, en ce mardi matin, elle peut légitimement se poser. Didier Deschamps va-t-il rester à la tête de l’Equipe de France ? En conférence de presse après ce revers, il a donné des éléments de réponse, lui qui est toujours sous contrat jusqu’à la fin de la Coupe du monde 2022. « Mon avenir ? Ce n’est pas la question. Vous savez, on s’est dit des choses. Il y a de la solidarité, de l’unité dans ce groupe, une force qui se dégage. J’ai une responsabilité, je l’assume. Je suis avec eux, ils sont avec moi. C’est le sport, il faut l’accepter, même si ça fait mal. C’est prévu qu’on se voit en septembre. » A-t-il expliqué devant les médias.

En Espagne, on a bien évidemment remué le couteau dans la plaie comme on sait si bien le faire. Ce matin, les médias lancent même un appel du pied à Zinedine Zidane qui se trouve aujourd’hui libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid. Tous les médias ibériques se mettent d’accord pour écrire cette phrase : « échauffe-toi, tu vas entrer. » La Cadena Cope et même Marca vont plus loin et pointent du doigt Deschamps en précisant que Zizou a décidé de prendre une année sabbatique, afin d’être fin prêt pour prendre les commandes de l’Equipe de France dans les mois à venir. Même son de cloche dans l’émission El Chiringuito qui affirme carrément que « Zidane a quitté le Real Madrid avec l’espoir de reprendre les rênes de l’équipe de France et qu’il est tout proche de le faire. » Alors infos ou intox et est-ce que Noël Le Graët a déjà un autre plan en tête ? Réponse à l’avenir…