On se donne rendez-vous ce soir à partir de 18 heures pour le match du groupe E entre la Hongrie et le Portugal dans cet Euro 2020. Voici les compositions officielles.

Pour le tout premier match de la compétition pour le Portugal, Fernando Santos est bien décidé à laisser Cristiano Ronaldo seul en pointe, avec plusieurs soutien, Bernardo Silva, Diogo Jota et Bruno Fernandes. Un milieu à deux avec Ruben Neves et William Carvalho juste devant la défense Ruben Dias et Pepe. Rui Patricio sera dans les buts et Raphaël Guerreiro à gauche. Positif au Covid-19 et forfait pour la compétition, Joao Cancelo est remplacé par Nelson Semedo. Rappelons que le Portugal est tenant du titre.

Portugal : Patricio – Semedo, Pepe, Dias, Guerreiro – Danilo – Carvalho – Fernandes – Jota – Ronaldo – Silva.

Hongrie : Gulacsi – Fiola, Orban, At. Szalai – Lovrencsics, Kleinheisler, Nagy, Schafer, Botka – Ad. Szalai, Sallai.