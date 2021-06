Présent en conférence d’avant match en amont de la confrontation entre la Belgique et la Finlande, Eden Hazard s’est montré très inquiet sur son état physique. Le virevoltant belge du LOSC ou de Chelsea n’est plus. A 30 ans, le natif de La Louvière n’est plus le joueur qu’il était auparavant.

Eden Hazard : « Au Real Madrid, il y a une grande pression, mais en Belgique aussi. Quand je sors sur le terrain, je donne tout, je ne pense pas à la pression que je subis. Je veux jouer tous les matchs et montrer ma qualité. Je n’ai jamais douté de mes qualités. Je sais ce que je peux faire sur un terrain de football. Ce que je ne sais pas, c’est si ma cheville sera la même qu’il y a dix ans. C’est la vie. Je ne jouerai peut-être pas les 90 minutes. Nous verrons ce que je ressens. Je ne suis pas à cent pour cent, mais je suis prêt à commencer. Je dois faire face et jouer mon jeu. Je dois être plus intelligent et trouver des solutions.«