Ce samedi, lors du match de l’Euro entre le Danemark et la Finlande, Christian Eriksen a été victime d’un grave malaise. Il a été transféré à l’hôpital dans un « état stable » après avoir subi un massage cardiaque sur la pelouse. Sa fédération a donné de ses nouvelles ce dimanche matin.

« Ce matin, nous avons parlé à Christian Eriksen, qui a salué ses coéquipiers. Son état est stable et il reste hospitalisé pour des examens supplémentaires. L’équipe et le staff ont reçu une assistance de crise et vont continuer d’être là les uns pour les autres après l’incident d’hier. Nous remercions tout le monde pour les messages de soutien pour Christian Eriksen de la part des supporters, des joueurs, des familles royales du Danemark et d’Angleterre, des fédérations internationales, des clubs… Nous encourageons tout le monde à envoyer leurs messages à la Fédération danoise, ils seront transmis à Christian et sa famille » est-il écrit dans un communiqué.