Ce championnat d’Europe est renversant, l’Ukraine s’impose dans les dernières secondes de la prolongation, 2-1 contre la Suède et rejoint l’Angleterre en quart de finale.

Ce huitième de finale entre la Suède et l’Ukraine était plaisant à regarder. Si Zinchenko a ouvert le score pour l’Ukraine à la 27e minute. Emil Forsberg égalise juste avant la pause, 43e avant de toucher le poteau puis la barre transversale en seconde période. Le tournant du match c’est l’expulsion de Danielson à la 98e minute pour un tacle extrêmement dangereux sur Besedin qui a dû céder sa place quelques minutes plus tard. A 10 les suédois ont été en difficulté avant de craquer quelques seconde avant la fin de la prolongation : Zinchenko adresse un centre exceptionnel à Dovbyk qui d’une tête imparable trompe le gardien suédois et qualifie son équipe pour le prochain tour. Pour la petite histoire, c’est son premier but en sélection;

En quart de finale les protégés de l’ancien ballon d’Or, Shevchenko affronteront l’Angleterre, samedi prochain à Rome.