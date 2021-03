Mourad Boudjellal, nouveau boss du club d’Hyères en National 2, souhaite attirer l’attention sur son club. L’ancien président du RCT a ironisé sur Cristiano Ronaldo, attaquant de la Juventus.

« Il faut beaucoup d’humilité pour revenir dans le monde amateur, quand on s’appelle Nicolas Anelka (son directeur sportif, ndlr). Il a accepté ça avec plaisir. C’est aussi d’apporter sa vision. Il a envie de transmettre. C’est un challenge ici pour lui. Le N2 est un championnat atypique. Il faut des joueurs calibrés et pas surpris par ce championnat, qui savent où ils mettent les pieds. J’ai l’intime conviction que si vous mettez Ronaldo en N2, il va faire 30 minutes et le reste à l’hôpital », a indiqué Boudjellal sur RMC.