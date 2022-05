Plus fragilisé que jamais, Mauricio Pochettino devrait être limogé à l’issue de la saison. Piste potentielle, Mikel Arteta recale les dirigeants parisiens.

Eliminé de la Ligue des Champions après une nouvelle faillite mentale lors de son opposition avec le Real Madrid, le Paris Saint-Germain a fait de Mauricio Pochettino le principal fautif. Fragilisé, l’Argentin est poussé vers la sortie et devrait vite être remplacé alors qu’un mercato ambitieux est annoncé. Pour le remplacer, de multiples pistes se dévoilent au compte goutte.

Nouvelle figure d’Arsenal qui renaît de ses cendres après une période délicate sur le plan sportif, Mikel Arteta est en train de réussir une belle saison à la tête des Gunners. Cinquième de Premier League, l’Espagnol est en course pour une qualification inespérée en Ligue des Champions. Des performances qui auraient attisé l’intérêt de la direction parisienne que le technicien recale d’un revers de main : « C’est très simple. Je suis extrêmement heureux et reconnaissant ici. C’est ici que je suis« , a déclaré Mikel Arteta dans un entretien accordé au Mirror avant de prolonger quelques jours plus tard, son contrat jusqu’en 2025. A croire que l’intérêt parisien a favorisé les négociations avec la direction des Gunners.