Si de nombreuses écuries telles que le FC Barcelone, Manchester United, le Real Madrid ou encore le Paris Saint-Germain ont affiché leur intérêt pour Erling Braut Haaland, le Borussia Dortmund pourrait bien tirer son épingle du jeu et conserver, une année de plus, sa star offensive.

Outre le cas Kylian Mbappé, Erling Braut Haaland devrait lui aussi faire vibrer les cœurs lors des prochains périodes mercantiles. Bientôt libre de la prison dorée que représente le Borussia Dortmund grâce à une future clause libératoire à 75M€, le Norvégien a tout le temps de réfléchir pour choisir le point de chute idéal. Auteur de 19 buts et 5 passes décisives en 15 rencontres toutes compétitions confondues cette saison, il ne cesse d’affoler les compteurs ainsi que les convoitises de par des performances hors-normes. Courtisé par les plus grandes écuries européennes, Erling Braut Haaland aura bientôt l’embarras du choix. Pourtant, et alors que son aventure au Borussia Dortmund semblait arriver à son terme, le Norvégien pourrait bien rester une année de plus au sein de l’écurie allemande.

En effet, selon la presse allemande est plus particulièrement Süddeutsche Zeitung, le Borussia Dortmund pourrait souffler alors qu’Erling Braut Haaland pourrait bien être conservé par l’écurie allemande. Ce soudain renversement de situation s’expliquerait par de simples raisons économiques. Le clan Haaland estimerait qu’un transfert aurait plus de sens en 2023. Une décision définitive devrait être prise dans les mois à venir et pourrait potentiellement expliqué le soudain revers du Bayern Munich dans ce dossier…