Outre le cas Kylian Mbappé, Erling Braut Haaland devrait lui aussi faire vibrer les cœurs lors des prochains périodes mercantiles. Si de nombreuses écuries telles que le FC Barcelone, Manchester United, le Real Madrid ou encore le Paris Saint-Germain ont affiché leur intérêt, un club s’est ravisé : le Bayern Munich.

Courtisé par les plus grandes écuries européennes, Erling Braut Haaland aura bientôt l’embarras du choix. Bientôt libre de la prison dorée que représente le Borussia Dortmund grâce à une future clause libératoire à 75M€, le Norvégien a tout le temps de réfléchir pour choisir le point de chute idéal. Auteur de 19 buts et 5 passes décisives en 15 rencontres toutes compétitions confondues cette saison, il ne cesse d’affoler les compteurs ainsi que les convoitises de par des performances hors-normes. Alors que son aventure au Borussia Dortmund touche bientôt à sa fin, un club a d’ores et déjà annoncé, à la surprise générale, qu’il n’était pas intéressé par le profil du Cyborg.

Si des récentes rumeurs ont fait part d’un intérêt potentiel du Bayern Munich afin de remplacer un Robert Lewandowski sur le départ, il en serait tout autre aujourd’hui. Dans une interview accordé à Sport1, Herbert Hainer, président du club bavarois a assuré que le Bayern Munich n’était pas intéressé par le recrutement d’Erling Braut Haaland : « Nous ne sommes pas du tout intéressés par Haaland. Nous avons déjà Lewandowski, le meilleur attaquant du monde« , a-t-il indiqué plus confiant que jamais. Un courtisan de moins pour le Norvégien qui voit sa liste de prétendants diminués.