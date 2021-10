L’équipe de France affronte l’Espagne, dimanche à 20h45, en finale de la Ligue des Nations. Pour cette rencontre, Didier Deschamps, sélectionneur des Bleus annonce qu’il pourrait utiliser le 3-5-2 face à la Roja.

La deuxième édition de la Ligue des Nations rendra son verdict à l’issue de la finale entre la France et l’Espagne. Pour cette rencontre, Didier Deschamps pourrait une nouvelle fois utiliser une défense à trois face aux champions du monde 2010.

« Un schéma avec trois centraux sera-t-il reconduit ? Tout est possible, c’est possible, avec des avantages et des inconvénients. Il nous est arrivé à nous aussi avec un sytème à quatre d’être confronté à une défense à cinq. L’Espagne jouera à quatre, ça c’est sûr. Reste à voir leur animation. Ils étaient plus dans un 4-4-2 en losange face aux Italiens », explique le sélectionneur en conférence de presse.

Pour cette rencontre, 37.000 spectateurs seront présents à San Siro, dont 4.000 Français.