N’Golo Kanté est l’un des meilleurs milieu de terrain du monde actuellement mais c’est sa personnalité qui le rend encore plus attachant. Le champion du monde est discret, humble. Eric Di Méco, consultant RMC fait une déclaration au joueur de Chelsea.

N’Golo Kanté a réalisé une excellente saison ponctuée par la victoire en Ligue des Champions où il a été élu homme du match. Mais aujourd’hui sur les ondes d’Rmc, Eric Di méco, n’a pas fait l’éloge de ses qualités footballistiques mais humaines : « Il est énorme depuis longtemps ce gamin, depuis qu’il est arrivé en Angleterre, on ne le découvre pas. Mais le fait que ce garçon devienne glamour entre guillemets, je trouve que c’est une bénédiction pour le football. « Dans ce sport qui devient un sport de cagoles, où si tu n’es pas considéré si tu ne postes pas 500 photos en montrant tes abdos, tes habits, ta chaîne en or. Lui, on en n’entend pas parler, il fuit les médias, il est d’une simplicité pas possible. Quand je commente à Chelsea, on part souvent du stade en même temps que les joueurs. Ils partent tous avec leurs voitures plus longues et brillantes que les autres, puis il y a N’Golo avec sa Mini, comme ça! Ça fait un bien au football. » Les propos de l’ancien marseillais font écho à ceux du champion du monde 2018 en début de semaine où il déclaré : « C’est vrai que parfois, on peut avoir une image un peu trop belle et un peu trop jolie. Mais au final, je suis juste quelqu’un de normal. Un joueur parmi tant d’autres. Il n’y a pas à dire que je suis le plus gentil, le plus sympathique. Je suis juste un joueur comme les autres ».

En attendant, ce soir il sera sur la pelouse du Stade de France devant 5000 spectateurs pour affronter la Bulgarie avant de s’envoler pour l’Euro 2020.