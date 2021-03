Tanguy Ndombele veut retrouver l’équipe de France et il le fait savoir ! Dans un entretien accordé à l’équipe, le joueur a fait un énorme appel du pied au sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps.

« Quand on entre sur le terrain, on sait qu’on va être regardé par le staff. Même quand on est blessé, on y pense. On veut toujours être en sélection, c’est quelque chose de beau pour un joueur d’être en équipe de France, tu te dis que tu fais partie des 23 meilleurs de ton pays quand même. » a-t-il déclaré.

Tanguy Ndombele a ensuite passé un message indirect au sélectionneur des Bleus, qui devra annoncé sa liste pour la trève mars ce jeudi. « La liste la plus importante, c’est celle avant l’Euro, a expliqué le milieu de terrain de 24 ans. C’est toujours mieux d’être appelé maintenant, on veut être de toutes les listes, mais si le sélectionneur m’appelle juste pour l’Euro, je prends aussi. »