Patron de la Fédération française de football, Noël Le Graët va rencontrer Didier Deschamps ce jeudi. Les deux hommes devraient logiquement évoquer l’avenir de Deschamps à la tête des Bleus.

Dans quelques heures, DD se rendra en Bretagne, à Guingamp pour y rencontrer son président Noël Le Graët. Les deux hommes feront le bilan d’un Euro 2020 raté et il sera aussi question d’avenir autour de l’Equipe de France. Comme indiqué par « l’Equipe », Deschamps ne sera pas seul car Guy Stéphan, son adjoint est également convié. L’occasion de faire le point sur le Groupe France, à seulement 18 mois du début de la Coupe du monde 2022 qui aura lieu au Qatar. Avec une élimination prématurée en huitième de finale de l’Euro face à la Suisse, le sélectionneur n’a pas atteint les objectifs fixés et c’est donc tout naturel de le voir dans cette position. Malgré tout, il paraît difficile à croire que Deschamps fasse sa valise, lui qui est soutenu par les Français(es) en général. Rappelons que son contrat se termine après la Coupe du monde dans un peu plus d’un an…