L’Equipe de France affronte la Suisse en huitième de finale de l’Euro 2020. Un match où Kylian Mbappé sera titulaire et peut enfin ouvrir son compteur but dans cette compétition.

Dans les colonnes de l’Equipe, Bixente Lizarazu, champion du monde 98, explique pourquoi selon lui Kylian Mbappé n’est pas un cadre des bleus bien qu’il reste un joueur très important dans le onze de Didier Deschamps : « Du leader, il a le côté gagneur, perfectionniste, omniprésent dans son discours. Il ne craint pas d’affirmer son ambition, il veut battre tous les records et il semble ne jamais être rassasié. Ce leadership reste toutefois encore assez individuel. Ce qui lui manque peut-être pour devenir fédérateur comme d’autres, c’est de raisonner et de communiquer plus collectif. Le leader doit prendre soin de ses partenaires. On ne gagne jamais seul. En faisant attention à chacun, c’est plus facile ensuite d’embarquer tout le monde dans son sillage. Mbappé n’est pas qu’un phénomène sur le terrain, il bouscule les codes en dehors. A ses partenaires de s’adapter, mais à lui aussi de penser à eux. Il est déjà un leader d’attaque, il peut devenir un fédérateur qu’on suit en équipe de France. A lui de prendre la mesure de cette nouvelle responsabilité, il en a les épaules. » *