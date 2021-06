L’Equipe de France est éliminée de l’Euro 2020 après sa défaite aux tirs au but contre la Suisse. À l’issue du match, la maman d’Adrien Rabiot a provoqué une dispute avec les familles de Mbappé et Pogba annonce Rmc Sport.

La Nati a réalisé un match exceptionnel ce soir contre l’Equipe de France. Seferovic a ouvert le score à la 15e pour les Suisse dans une première mi-temps où Didier Deschamps amis en place un 3/5/2, résultat 45e premières minutes catastrophique. Au retour des vestiaires, Didier Deschamps remplace Clément Lenglet par Kingsley Coman, passe en 4-4-2. Les bleus sont mieux mais à la 55e minute, Benjamin Pavard concède un penalty. Ricardo Rodriguez s’élance mais Hugo Lloris maintenant son équipe en vie en arrêtant la tentative du suisse. Derrière le match bascule dans une autre dimension, Karim Benzema égalise à la 57e minute avant de donnant l’avantage aux bleus deux minutes plus tard, 59e 2-1 pour la France. A la 75e minute, Paul Pogba, meilleur français depuis le début décroche une frappe splendide et permet à la France de compter deux buts d’avance. On se dit alors que les bleus sont en quart de finale mais la Nati ne lâche rien et réduit le score par Seferovic à la 81e minute avant que Gavranovic n’égalise à 3-3 dans les arrêts de jeu. Prolongation où il ne se passera pas grand chose puis la séance de pénalty où les quatre tireurs des deux équipes transforment avant que Kylian Mbappé loupe sa tentative permettant à la Nati de se qualifier en quart de finale d’un championnat d’Europe pour la premier fois de son histoire.

Aujourd’hui, Rmc Sport annonce : « Au coup de sifflet final de France-Suisse, ce lundi soir à Bucarest, une échauffourée a eu lieu en tribune entre la mère d’Adrien Rabiot et des proches et des membres de la famille de Paul Pogba. Les familles des deux joueurs ont continué l’échange virulent qu’ils ont eu sur le terrain après le 3e but de la Suisse, mais en tribunes. La mère d’Adrien Rabiot demandait notamment comment Paul Pogba avait pu perdre le ballon qui a entraîné l’égalisation de la Suisse. Au coup de sifflet final, la mère d’Adrien Rabiot a aussi demandé au père de Kylian Mbappé de recadrer son fils et de faire en sorte qu’il soit moins arrogant. Elle s’en est prise aussi à des journalistes, regrettant l’attitude de certains envers Kylian Mbappé. Un échange houleux a eu lieu entre la maman d’Adrien Rabiot et celle de Kylian Mbappé, et aussi avec le père du joueur du PSG. Pendant une vingtaine de minutes, la mère d’Adrien Rabiot s’est accrochée avec plusieurs familles de joueurs présentes à Bucarest lundi soir. D’autres familles ont assisté à la scène. Elles ont été choquées par l’attitude de Véronique Rabiot et le timing de cet esclandre, dès la fin du match. »