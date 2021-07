Président de la Fédération française de football, Noël Le Graët a rencontré Didier Deschamps lors d’une réunion il y a quelques heures. Les deux hommes ont fait un bilan de cet Euro 2020 raté mais aussi évoqué l’avenir de Deschamps à la tête des Bleus.

Comme le rapporte le « Parisien », les deux hommes ont échangé ce mercredi afin de revenir sur l’échec du championnat d’Europe pour l’Equipe de France. L’occasion de parler avenir pour Didier Deschamps et ce dernier ne semble pas encore assuré de rester à la tête du groupe France. En effet, le patron de la FFF n’a pas apprécié le parcours de son équipe et l’objectif d’atteindre les demi-finales est un cuisant échec. Accompagné de son adjoint (Guy Stéphan), Didier Deschamps va rencontrer en personne le Breton à Guingamp.

« Je laisse toujours passer une dizaine de jours parce que chacun doit réfléchir à ce qui a été bien ou pas bien. On va passer un moment à Guingamp. D’abord c’est un ami, quelqu’un qui, depuis que je l’ai pris, n’a jamais déçu. Il est fidèle, organisé. C’est le premier échec, on peut le dire, il ne faut pas se voiler la face. S’il va rester sélectionneur? Je n’ai pas dit ça. On va discuter. Il faut toujours être d’accord pour continuer, avoir les mêmes objectifs. Les deux doivent avoir envie, la Fédération et l’entraîneur. » A expliqué Le Graët aux médias. Cependant, même si l’ombre de Zinedine Zidane plane toujours au-dessus de la sélection, Deschamps devrait naturellement rester en poste et honorer son contrat qui se termine en 2022 après la Coupe du monde au Qatar.