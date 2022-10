À défaut de prolonger Kanté et Jorginho, Chelsea prépare un nouveau bail à long terme pour Mateo Kovacic.

De retour de blessure, Mateo Kovacic (28 ans) n’aura pas mis bien longtemps à retrouver une place de titulaire dans les rangs de Chelsea. Aligné cette semaine en Ligue des champions, le Croate a permis aux Blues de s’imposer 2-1 face à Salzbourg et de s’assurer la qualification pour les huitièmes de finale de la C1. Une prestation XXL qui pourrait bien pousser le club londonien à s’activer. D’après les informations de l’Evening Standard, Chelsea prépare une offre de prolongation de contrat pour son milieu de terrain au retour de la Coupe du monde. Lié aux Blues jusqu’en 2024, Kovacic sera accueilli avec un nouveau bail de deux à trois ans selon la presse britannique.

À contrario, les nouveaux propriétaires de Chelsea n’ont pas l’intention de prolonger N’Golo Kanté (31 ans) et Jorginho (30 ans), tous les deux libre en fin de saison. Le premier en raison de ses pépins physiques récurrents ces dernières années, le second car Todd Boehly et ses associés sont prêts à aligner des millions sur la table pour dénicher un joueur de plus haut standing à ce poste. Les tabloïdes placent notamment Frenkie de Jong (Barça) et Declan Rice (West Ham) dans le viseur de Chelsea. Affaire à suivre…