La succession de Luis Suarez à la pointe de l’attaque est le gros chantier du mercato du FC Barcelone, indépendamment du dossier Lionel Messi qui reste finalement. Le nom de Gabriel Jesus apparaît dans la presse catalane.

Alors que depuis des mois on évoque la piste Lautaro Martinez, le Barça travaillerait plus discrètement sur le dossier Gabriel Jesus. L’attaquant brésilien de Manchester City présente le profil idéal pour remplacer Luis Suarez. Il est âgé de 23 ans et son bilan en Angleterre est impressionnant : 23 buts en 53 matches cette saison. Affaire à suivre…