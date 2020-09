Après une excellente saison avec l’AS Monaco, Wissam Ben Yedder pourrait quitter le club lors de ce mercato estival. Le nouveau directeur sportif Paul Mitchell ne ferme pas la porte.

“Nous le savons, les bons joueurs sont courtisés. Évidemment que nous souhaitons le garder, car nous sommes ambitieux mais nous savons aussi que le marché est attentif et qu’il le sera jusqu’à la fin du mercato qui a d’ailleurs été prolongé. Wissam est très bon et on espère qu’il restera à nos côtés pendant plusieurs années”, a indiqué le dirigeant sur Téléfoot. Il faudra mettre le prix pour s’offrir l’attaquant français.