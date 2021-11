Noël Le Graët, président de la Fédération française de football (FFF), ne veut pas évoquer une prolongation de contrat de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France.

« Non, cela ne change rien du tout. Didier va faire la Coupe du monde, et on verra après. Nous sommes assez proches pour en discuter en temps voulu. Mais ce n’est pas dans mon esprit de le prolonger actuellement, ni dans le sienFranchement, je ne sais pas. Le week-end dernier, Didier a dit qu’il pourrait même redevenir entraîneur de club. En 2022, cela fera dix ans qu’il est sélectionneur. Il ne va pas faire 50 ans à la Fédération. Sauf si on fait une très bonne Coupe du monde et qu’il me dit: ‘Noël, je veux rester’. À ce moment-là, ce n’est pas moi qui refuserai », a indiqué le boss de la FFF dans Le Parisien.