L’équipe de France ne produit pas du beau jeu depuis la prise de fonction de Didier Deschamps. Dave Appadoo, consultant L’Equipe, est conscient de cette situation… Pourtant, le journaliste aime cette équipe qui est imbattable.

“A chaque fois qu’il y a eu une phase finale avec Didier Deschamps, après quelques matchs, il se dit qu’il faut donner du volume et de la qualité en plus à son équipe. On s’aperçoit qu’assez vite ou en cours de chemin, ils se resserrent sur ce qu’ils savent faire, c’est-à-dire ne pas perdre et être l’équipe peut-être la plus dure à battre au monde”, a indiqué le consultant de La Chaîne L’Equipe.

Avant de poursuivre son analyse sur la situation des Bleus : “Physiquement, ce sont des buffles, tactiquement, il n’y a pas un espace. Il y a un gardien qui fait à chaque fois les arrêts qu’il faut. Je pense que cette équipe qu’on a vue contre le Portugal, c’est ce qu’on aura à l’Euro. Ce sera un bloc de granit avec une demi-occasion pour les autres et il y aura un moment où Mbappé ou un autre va avoir une inspiration. Il faut s’y faire.”