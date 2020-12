Présent dans Ouest-France pour évoquer la réunion entre les joueuses et le staff de l’équipe de France, Noël Le Graët, président de la Fédération Française de Football, a encore une fois apporté son soutien à Corinne Diacre.

« Je ne savais même pas qu’il y avait cette réunion. Elle n’a aucune importance pour moi. Je suis intervenu avant la qualification en allant les voir à Saint-Brieuc, puis après le match à Guingamp (victoire 3-0 face à l’Autriche). Elles se sont qualifiées et pour la première fois de l’histoire, on a trois équipes nationales qualifiées : la A, les Espoirs avec notre Breton Sylvain Ripoll et les Bleues. 2021 devrait être une belle année de football. Corinne Diacre a perdu combien de matches ? Qu’elle soit fâchée avec Pierrette, Paulette… L’important, c’est qu’elle gagne et qu’elle ne perd pas un match », a indiqué le président de la FFF dans Ouest-France.