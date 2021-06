Face aux médias ce lundi, Lucas Digne a confirmé l’objectif des Bleus de terminer à la première place du groupe F.

De passage en conférence de presse ce lundi, alors que l’équipe de France affrontera le Portugal mercredi soir à Budapest pour le dernier match du groupe F, Lucas Digne a fait le point sur les objectifs des Bleus. Déçus par le faux-pas contre la Hongrie (1-1) ce week-end, le latéral d’Everton et ses coéquipiers visent toujours la première place de cette poule de la mort.

« Le coach nous a dit ce que tous les joueurs pensent, que l’objectif c’est d’aller chercher la qualification. On est premier du groupe, c’était l’objectif. Bien sûr que le nul n’était pas le résultat espéré. (…) Le groupe n’est pas affecté. On est premier après deux journées et on a notre destin entre les mains. On va aller chercher la qualification contre le Portugal. »