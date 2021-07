Pour Franck Sauzée, consultant L’Equipe, Didier Deschamps aurait dû être viré de l’équipe de France après l’échec à l’Euro 2020.

« Ce n’est pas une question de lui couper la tête, mais je crois que le cycle de Didier Deschamps en Equipe de France est beaucoup trop long. Ce qui est arrivé à cet Euro était peut-être prévisible, car il y a des choix qui ont été faits qui n’étaient pas très logiques et qui ont entraîné de la frustration sur les joueurs et dans le groupe. Quand un groupe commence à lâcher son entraîneur ou son sélectionneur, et c’est le cas car les égos sont passés par-dessus, et bien on en arrive à ce genre de situation où il aurait fallu prendre cette décision de se séparer de Didier Deschamps », a indiqué le consultant de L’Equipe.