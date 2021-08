Impressionnant depuis son arrivée en Allemagne, l’ancien Parisien Moussa Diaby rêve toujours d’être appelé en équipe de France.

Auteur de deux buts en deux matchs, le Français Moussa Diaby débute cette nouvelle saison de Bundesliga sur les chapeaux de roues. Des prestations qui donnent quelques idées à l’attaquant du Bayer Leverkusen, comme la possibilité d’être appelé en équipe de France ce jeudi. Interrogé dans les colonnes de L’Equipe, il assure qu’il regardera avec attention la liste de Didier Deschamps.

« Comme d’habitude, je vais regarder la liste du coach, déjà parce que je suis un gros supporter. Pour moi, c’est un objectif. J’ai encore du travail, je ne veux pas me précipiter, mais quand le moment sera venu, si on me donne ma chance, je la jouerai à fond, avec de l’excitation et toujours la même fierté. Les bonnes performances donnent forcément de la visibilité. On le voit avec Marcus (Thuram) : il joue dans le même Championnat que moi, il a toujours fait de bonnes performances et il a fini par être appelé, donc pourquoi pas moi ? En travaillant, cela peut taper dans l’oeil. En tout cas, je reste prêt. »