Révélation monégasque de ce début de saison, Ruben Aguilar n’en finit pas de gravir les échelons de la gloire. Récompensé pour ses efforts et sa forme éblouissante du moment, le latéral droit a été appelé par Didier Deschamps pour une grand première chez les Bleus. Un rêve éveillé pour celui qui était encore chômeur en 2013. Récit.

Depuis ce début de saison 2020-2021, Ruben Aguilar vit un véritable conte de fées. Auteur d’un excellent premier trimestre avec son club de Monaco, le latéral droit affiche une forme étincelante. Ses très bons résultats ont d’ailleurs attiré l’œil aiguisé de Didier Deschamps, qui a décidé de le sélectionner pour la première fois chez les Bleus.

L’ASSE refuse de prolonger son contrat

Pourtant, tout n’a pas été rose dans la vie du joueur français. Ruben Aguilar est un miraculé du ballon rond. En pleine ascension avec Grenoble à ses débuts, le club dépose le bilan et voit les espoirs de Ruben se briser. Il signe alors un contrat stagiaire pro à l’ASSE en 2011. Une expérience qui lui a permis de prendre conscience du monde impitoyable du football professionnel, comme le racontait le joueur dans un entretien pour le média Sans Filtre. « La deuxième année ne s’est pas aussi bien passée. Quand on est footballeur, on sent très bien si on n’est plus dans le bon wagon et qu’il va falloir faire ses valises en fin de saison. Je le savais et l’ASSE n’a pas prolongé mon contrat. ».

Le chômage, puis un rebond à Monaco

Une véritable descente aux enfers. Après des débuts prometteurs, Aguilar se retrouve au chômage en 2013 à arpenter les pelouses de DRH, où l’immense majorité des joueurs ont un travail à côté et n’aspirent pas à vivre du football. Une période extrêmement difficile mais qui, cependant, n’a jamais altéré la motivation de ce passionné du ballon rond. « Je jouais donc en DHR, j’étais au chômage, j’habitais en colocation, et pourtant je prenais le même plaisir à aller aux entraînements qu’il y a quelques mois plus tôt quand je m’entraînais avec les pros à Saint-Étienne. »

Ce mordu du foot a eu raison de ne jamais lâcher. Après un parcours semé d’embûches, le voici quelques années plus tard, au poste de titulaire indiscutable à l’AS Monaco et s’apprêtant à vivre sa première sélection chez les Bleus ce soir face à la Finlande à l’occasion de la Ligue des Nations. L’accomplissement pour tout joueur de football.