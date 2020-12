L’ambiance est toujours au beau fixe entre la LFP et Mediapro, alors que le groupe espagnol se prépare à boycotter un nouveau versement de 150 M€ ce mois-ci.

Alors que la guerre de positions fait toujours rage entre la LFP et Mediapro, le groupe possesseur des droits de diffusion de la Ligue 1 et de la Ligue 2, un accord espère être trouvé dans les prochains jours. C’est en tout cas la volonté de la Ligue, qui aimerait régler l’affaire avant Noël pour éviter le dépôt de bilan d’une dizaine de clubs professionnels selon RMC Sport. En effet, si Mediapro a refusé de payer un premier versement de 150 M€ pour les droits TV en octobre dernier – estimant avoir droit à un rabais compte tenu des conditions sanitaires exceptionnelles – il devrait réitérer la démarche en ce qui concerne le versement du 5 décembre, également d’un montant de 150 M€.

Pour contourner le problème, la LFP compte sur l’intervention de Canal+, qui pourrait racheter les droits de la société espagnole. Selon les informations de RMC Sport, l’idée générale, ce serait que Canal+ offre une somme annuelle fixe et garantie, de l’ordre de 500 M€, plus une part variable en fonction des abonnés et de l’audience correspondant aux principaux lots de Mediapro. Les équipes de Ligue 1 et de Ligue 2 doivent en tout cas se préparer à une baisse substantielle de leurs recettes liée aux droits TV jusqu’en 2024. Une perte estimée d’au moins un tiers du revenu qu’elles perçoivent habituellement.