Diffuseur officiel de la Ligue 1 et Ligue 2, Mediapro est dans une impasse financière depuis plusieurs semaines. Incapable de verser l’argent des droits TV à la LFP, le groupe sino-espagnol mais surtout la situation inquiète pas mal de monde dont Jean-Pierre Caillot.

Dans un entretien accordé au « Parisien », celui qui préside actuellement le Stade de Reims s’est confié sur la situation et montre son inquiétude. Il pense que le football français est en grand danger.

« Ce n’est pas tabou que de le dire. Aujourd’hui, les droits TV font partie de notre économie et à partir du moment où Mediapro, le principal diffuseur, ne nous paie plus… La Ligue de football professionnel et son président Vincent Labrune travaillent à trouver des solutions qui ne sont pas simples. Mais quand vous n’avez plus de droits TV, plus de billetterie, plus d’hospitalités, il faudra m’expliquer comment vous faites pour faire vivre votre entreprise. Alors oui, très clairement, il y a plus de la moitié des clubs de Ligue 1 qui pourraient se retrouver en cessation de paiements. » Déclare-t-il le visage fermé.

Avant de conclure : « Si la Ligue ne peut pas contracter un nouveau prêt, ce qui est loin d’être assuré à ce jour, je pense qu’en février ou mars, il y aura beaucoup de clubs qui ne pourront pas payer leurs joueurs et leurs salariés. Car on oublie souvent qu’un club de football, ce ne sont pas seulement 11 joueurs. »