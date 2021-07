En réponse à la décision du tribunal de commerce de Nanterre, la LFP va assigner beIN Sports en référé.

La réponse ne s’est pas faite attedendre. Après la décision du tribunal de commerce de Nanterre de ce vendredi, qui créé une incertitude sur le lot 3 (deux matches de Ligue 1 que beIN Sports sous-licencie à Canal + pour 332 M€ par an), la LFP n’a pas l’intention de se laisser faire. Selon les informations de L’Equipe, la Ligue va assigner en référé beIN sports pour le forcer à payer ces deux rencontres. Arnaud Rouger, le directeur général de la LFP, a écrit, ce vendredi après-midi, aux membres du conseil d’administration de l’instance.

« La décision du Tribunal de Commerce de Nanterre vient d’être rendue dans le litige opposant beIN et Canal +, mais ni la LFP ni ses conseils n’ont pu avoir accès au contenu de la décision, explique-t-il. Il semble en effet que la présidente du TC (tribunal de commerce) a donné des instructions claires pour que celle-ci soit réservée aux seules parties jusqu’à sa publication demain. C’est regrettable car la décision a, à l’évidence, été communiquée par les parties à la presse. Nous comprenons que la décision dit que Canal + peut suspendre son contrat tant que beIN n’a pas pris l’action de poursuivre la LFP comme Canal + le demandait au titre de son contrat de sous licence. Ceci risque de prendre du temps et n’est pas sous le contrôle de la LFP. Dans ces conditions nous n’avons donc pas d’autre alternative que d’assigner beIN, seul partenaire contractuel de la LFP, dès le début de la semaine prochaine en référé tout en s’attendant à être assigné au fond par beIN dans les prochaines semaines, poursuit Arnaud Rouger. Cette voie est la seule possible pour ne pas rater la production et la diffusion des matches du lot 3 pour les premières journées. »

Canal+ est censé diffuser deux rencontres, les 7 et 8 août (Troyes-PSG le samedi à 21 heures et Metz-Lille le dimanche à 17 heures), pour la reprise du championnat de Ligue 1.