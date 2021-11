Furax après la défaite face à Leipzig, Marco Reus a passé ses nerfs sur son coach, Marco Rose.

Déçu de la défaite du week-end contre le RB Leipzig (1-2), le capitaine du Borussia Dortmund n’a pas été tendre avec son coach, Marco Rose. De passage en conférence de presse, la star du BVB a pointé du doigt les erreurs tactiques de son entraîneur.

​ »Nous ne pouvons pas du tout nous débrouiller avec une ligne arrière à cinq. Nous pouvons complètement oublier la première mi-temps. En deuxième mi-temps, nous sommes passés à une ligne arrière à quatre, ce qui nous convient beaucoup mieux, car nous sommes beaucoup plus actifs que dans une ligne arrière à cinq. De plus, nous avons un homme en moins, au centre de la ligne arrière à cinq, qui peut presser avec nous. Nous ne pouvons pas du tout faire face à cela, nous devons le dire très clairement. La seconde mi-temps était meilleure. Nous sommes mieux sortis de la pause, nous avons été plus agressifs et nous avons égalisé. On concède un but stupide ensuite ce qui porte le score à 2-1. Leipzig avait l’occasion de mettre le deuxième but beaucoup plus tôt, nous avons été très chanceux. C’était une défaite méritée, d’autant plus amère qu’elle s’est produite comme ça. »