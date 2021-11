L’ancien milieu de terrain international allemand a décidé de comparer deux meilleurs attaquants évoluant en Allemagne sur le site de l’UEFA.

« Erling Haaland (Dortmund), a déjà atteint un niveau mondial. Je le vois encore un peu derrière Robert Lewandowski, qui a un peu plus d’expérience dans tous les compartiments du jeu, mais Haaland est un joueur d’une qualité énorme pour son âge. Il a peut-être encore une petite faiblesse technique, mais il me fait penser à Jürgen Klinsmann. Il n’a jamais été meilleur techniquement que Haaland ne l’est aujourd’hui. Néanmoins, Klinsmann était un joueur exceptionnel – peut-être le meilleur attaquant du monde. »

Et d’ajouter : « Lewandowski reste aujourd’hui le meilleur attaquant du monde car il n’a aucune faiblesse. Combien de temps pourra-t-il maintenir sa brillante régularité ? Au Bayern, on peut le faire durer un peu plus longtemps qu’ailleurs, car cette équipe est très forte en possession du ballon. Elle occupe constamment la moitié de terrain adverse et lorsque son pressing est efficace, cela réduit la charge de travail de l’attaquant. Bien sûr, cela dépend aussi du nombre de blessures importantes qu’il a subies, mais vous pouvez voir à quel point il est professionnel lorsqu’il s’agit de prendre soin de son corps. Je le vois évoluer au plus haut niveau pendant plusieurs années encore. »