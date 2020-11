Depuis plusieurs mois, la presse internationale spécule sur une clause du contrat d’Erling Haaland lui permettant de quitter le Borussia Dortmund dès l’été prochain. Le club de la Ruhr dément.

Par la voix de son directeur général, Hans-Joachim Watzke, le BVB affirme qu’il n’existe pas de telle clause. Des indiscrétions relayées par la presse anglaise et la presse espagnole faisaient pourtant était d’une possibilité pour le prodige norvégien de quitter l’Allemagne dès l’été prochain si une offre émanant d’un « grand club » se faisait jour. On pense ici en priorité au Real Madrid ou à Liverpool, voire au PSG. Une somme avait même été avancée quant au montant de cette clause : 120 millions d’euros. Mais Dortmund dément fermement.

« Il n’y a pas un tel accord. Nous souhaitons clairement qu’Erling reste avec nous plus longtemps et nous voulons le convaincre ainsi que son agent. Je suis convaincu que nous pouvons le faire. Je pense qu’Erling se sent très à l’aise au BVB. Il a définitivement fait le bon choix l’hiver dernier en nous rejoignant. Personnellement, je pense que partir après si peu de temps serait une mauvaise décision », a déclaré Hans-Joachim Watzke.

La veille, le directeur sportif du Red Bull Salzbourg, précédent club de Haaland, avait déclaré que Liverpool était une destination idéale pour son ex-joueur. Dortmund se devait de réagir à cette sortie médiatique.

Rappelons que Haaland n’a coûté que 20 millions d’euros au BVB, qui réalisera quoiqu’il arrive une substantielle plus-value lors de la revente de son serial buteur norvégien.