L’ancien coach des Bleus milite pour voir Thierry Henry reprendre les rênes du FC Barcelone cette saison.

Encore tenus en échec hier soir sur la pelouse de Cadix (0-0), les Barcelonais n’arrivent plus à avancer. Cible des critiques depuis déjà quelques temps, Ronald Koeman dispose toujours de la confiance de son président Joan Laporta mais les prochains résultats de l’équipe s’annoncent capitaux. Au moindre faux-pas, le Néerlandais pourrait être poussé vers la sortie, d’autant que le board du Barça a déjà coché quelques noms pour prendre sa succession.

Dans la liste on retrouve notamment l’ancien buteur de l’équipe de France, Thierry Henry. Passé par le FC Barcelone, l’actuel consultant sur Amazon Prime Vidéo, aura certainement une belle carte à jouer en cas d’éviction de Koeman. Pour son ancien sélectionneur Raymond Domenech, Thierry Henry serait même une piste aussi crédible que Xavi. « Pourquoi pas. Il est entraîneur, il l’a été », a-t-il argué sur la chaîne L’Equipe. « Il a les capacités. Pourquoi on lui enlèverait. Il aurait l’avantage d’être dans un club qu’il connait, il en connait la philosophie et aussi les principes. Mais tous ceux qui y vont aller vont souffrir. Car il aurait été mieux qu’il ait une grande équipe. Il y a de bons joueurs là-bas, mais pas de très grands joueurs. Si le Barça ne récupère pas des joueurs, je ne suis pas sûr qu’ils seront dans les 5 premiers. »