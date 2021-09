Buteur hier soir en Ligue des champions avec l’Atletico Madrid face au Milan AC, Antoine Griezmann est revenu sur sa performance et se montre très positif pour la suite de la saison.

« Cela fait du bien ! Mon début saison n’est pas bon, sur le banc, c’est compliqué car tu as envie de jouer mais je suis content de la victoire, cela fait du bien. C’était compliqué, c’est un stade et une équipe compliqués à jouer, la fin de match a été difficile pour Milan avec l’expulsion, mais on a trouvé les espaces pour aller gagner. Ça peut être un déclic pour moi, j’avais besoin de cela et d’une soirée comme ça. Je peux encore m’améliorer, mais ça va me donner de la confiance. » Un déclic au bon moment, avant d’affronter le FC Barcelone en Liga. Rappelons que le Français a inscrit son tout premier but depuis son retour dans la capitale lors du dernier mercato estival.